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«الآلية الثلاثية» تؤكد أهمية وجود جيش قوي في السودان

فولكر بيرتس
28 مارس 2023 02:21

الخرطوم (الاتحاد)

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شدد فولكر بيتريس، ممثل «الآلية الثلاثية» في السودان، والتي تضم كلاً من البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، أهمية وجود جيش سوداني موحد وحديث لخدمة البلاد، ويتماشى مع التحول الديمقراطي والمدني.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا» عن بيتريس بالتقدم والتوافق بين القوى السياسية والمكون العسكري في المضي نحو الاتفاق النهائي للعملية السياسية.
وأعرب بيتريس عن «سعادته بحضوره افتتاح ورشة الإصلاح الأمني والعسكري وبالجهود المبذولة من أصحاب المصلحة لتحقيق مقاربة بين الأطراف»، مشيراً إلى أن نقاط التوافق في العملية السياسية بين المكونات العسكرية تفوق نقاط الخلاف مما قد يسهم في تذليل العقبات أمام الاتفاق السياسي. وأكد بيتريس أن الإصلاح الأمني والعسكري من بين أهم القضايا التي تواجه السودان؛ لأن بدونه لن يستطيع السودان تحقيق السلام والاستقرار.
وفي السياق، رحبت المجموعة الرباعية بالورشة، مبديةً تشجيعها للمشاركين على بناء الحد الأدنى من التوافق وإنشاء حكومة مدنية، معلنة عن وقوفها إلى جانب الاتفاق والإصلاح الأمني والعسكري وتقديم الدعم الفني.

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