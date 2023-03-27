الثلاثاء 28 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

صراع دامٍ بين التنظيمات الإرهابية في نيجيريا

القوات النيجيرية تخوض حرباً مريرة ضد «بوكو حرام» (أرشيفية)
28 مارس 2023 02:21

أحمد عاطف (أبوجا، القاهرة)

أخبار ذات صلة
بوركينا فاسو تعلن حالة الطوارئ في 8 أقاليم بإطار مكافحة الإرهاب
مصر والاتحاد الأوروبي يشيدان بتعاونهما لمكافحة الإرهاب

أكد خبراء ومتخصصون في شؤون الجماعات المتطرفة ومكافحة الإرهاب، أن المعارك الدائرة بين تنظيمي «داعش» و«بوكو حرام» في غرب أفريقيا للسيطرة على منطقة بحيرة تشاد، يصب في مصلحة نيجيريا، ويخدم جهود مكافحة الإرهاب ويؤدي إلى إضعاف كلتا الجماعتين.
وأوضح الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة طارق أبو السعد، أن الصراع بين «داعش» و«بوكو حرام» يعود إلى عام 2016 عندما انشق بعض عناصر «بوكو حرام» الموالية لتنظيم «القاعدة» الإرهابي وانضموا لتنظيم «داعش» واستولوا على بعض القرى والمدن، وخلال هذه السنوات تبادل التنظيمان الانتصارات والهزائم.
وأضاف أبوالسعد، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن شمال نيجيريا وفي ولاية «بورنو» تحديداً تتمركز الجماعتان الإرهابيتان وتديران الحياة الاجتماعية، وأن المعارك التي تدور بينهم مؤخراً تعود إلى أن «بوكو حرام» هاجمت معسكرات لـ«داعش»، واستولت على قرية كانت تعد ميناء للتنظيم الإرهابي على ضفاف «بحيرة تشاد».
بدوره، أوضح الباحث في شؤون الحركات الإرهابية ومؤسس «الجبهة الوسطية لمجابهة العنف والتطرف» صبرة القاسمي، أن الخلافات بين «داعش» و«بوكو حرام» عميقة وممتدة منذ نشأة فرع «داعش» في نيجيريا عام 2015. وقال: «رغم عدم تكافؤ الفرص بينهما، إلا أن بوكو حرام سيواجه ويصارع حتى الأنفاس الأخيرة، وربما يندثر وتتحطم أسطورته بعد كل هذه السنين أمام تنظيم داعش الذي سيبتلع القدر الأكبر من بوكو حرام بعد أن يقضي القتال على أعداد كبيرة منه».
وفي السياق، لفت الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية أحمد سلطان إلى أن هناك مجموعات من عناصر «بوكو حرام» كانت قد انشقت بعد مقتل زعيم الحركة وانضمت إلى «داعش» في غرب أفريقيا، لكن خلال الفترة الأخيرة بدأت عودة عكسية إلى «بوكو حرام» مرة أخرى.
وأوضح سلطان في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «بوكو حرام» تتبنى موقفاً أكثر تشدداً فيما يتعلق بقضايا التكفير واستهداف المدنيين وما إلى ذلك، معتبرين أن «داعش» منحرفة، وأنهم يواصلون قتالها للنهاية دون مهادنة.

الجماعات الإرهابية
التنظيمات الإرهابية
نيجيريا
الجماعات المتطرفة
مكافحة الإرهاب
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رئيس أكبر نقابة عمالية في فرنسا يقترح اللجوء إلى الوساطة لحل نزاع ذ
عربي ودولي
رئيس أكبر نقابة عمالية في فرنسا يقترح اللجوء إلى الوساطة لحل نزاع سن التقاعد
اليوم 14:33
قائد عام شرطة أبوظبي يحتفي بأبطال الجو جيتسو
الرياضي
قائد عام شرطة أبوظبي يحتفي بأبطال الجو جيتسو
اليوم 14:30
توتنهام بين «تسريبات» كونتي و«إنجازات» كين!
الرياضي
توتنهام بين «تسريبات» كونتي و«إنجازات» كين!
اليوم 14:17
فعاليات ثقافية وترفيهية في «رمضانيات بيت الحكمة»
دنيا
فعاليات ثقافية وترفيهية في «رمضانيات بيت الحكمة»
اليوم 14:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©