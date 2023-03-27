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روسيا تتوعد: سننشر أسلحة نووية في بيلاروس

أرشيفية
28 مارس 2023 01:24

أكدت روسيا الاثنين أنها لن تغير خططها القاضية بنشر أسلحة نووية «تكتيكية» في بيلاروس، رغم الانتقادات الغربية الشديدة التي أثارتها.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة «بالطبع، بأن ردود فعل كهذه لا يمكن أن يكون لها تأثير على خطط روسيا».

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أنه حصل على موافقة مينسك لنشر أسلحة نووية «تكتيكية» في الدولة المجاورة التي يقودها أقرب حلفائه ألكسندر لوكاشينكو منذ عام 1994.

وأوضح بوتين أن التحضيرات ستبدأ اعتباراً من الشهر المقبل لنشر هذه الأسلحة.

وأثار الإعلان انتقادات شديدة من الغربيين، فندد حلف شمال الأطلسي بـ«خطاب خطر وغير مسؤول» من جانب روسيا فيما توعد الاتحاد الأوروبي مينسك بعقوبات جديدة في حال نفذت الخطة.

من جهتها، دانت الولايات المتحدة الإعلان الروسي، لكنّها جدّدت التأكيد على عدم وجود أيّ سبب يدعوها للاعتقاد بأنّ روسيا تتهيّأ لاستخدام سلاح نووي.

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المصدر: وكالات
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