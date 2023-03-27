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بعد «فاجعة المدرسة».. بايدن: الأسلحة «تمزّق روح أمتنا»

الرئيس الأميركي جو بايدن
27 مارس 2023 23:33

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين عملية إطلاق النار في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل بأنّها «بغيضة»، مشدّداً على أنّ الهجمات المسلّحة «تمزّق روح» الولايات المتّحدة.

في كلمة ألقاها في البيت الأبيض، قال بايدن «هذا عمل بغيض»، محذّراً من أنّ العنف المسلّح «يمزّق روح أمّتنا» وداعياً الكونغرس مجدّداً إلى حظر بيع الأسلحة الرشّاشة للأفراد.

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المصدر: وكالات
جو بايدن
أميركا
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