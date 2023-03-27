بعد «مذبحة الابتدائية».. البيت الأبيض يدعو لحظر بيع الأسلحة
من موقع الجريمة
27 مارس 2023 22:50
قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير الاثنين «كم من الأطفال سيقتلون قبل أن يقرّ الجمهوريون في الكونغرس (...) حظراً على البنادق الهجومية؟»، وذلك تعليقاً على مذبحة جديدة وقعت في مدرسة أميركية بوساطة هذا السلاح الناري.
وأضافت «كفى!»، وذلك بعد أن أطلقت شابة النار في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل في جنوب الولايات المتحدة في هجوم استخدمت فيه، بحسب الشرطة، رشّاشين ومسدّساً «على الأقلّ»، وأسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين قبل أن ترديها الشرطة.