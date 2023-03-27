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ميقاتي يتراجع عن قراره بشأن التوقيت الشتوي

نجيب ميقاتي
27 مارس 2023 22:45

تراجع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، عن قرار بشأن موعد الانتقال للعمل بالتوقيت الصيفي، والذي تسبب في ارتباك وانقسام بالدولة.

وأعلنت الحكومة اللبنانية، يوم الخميس الماضي، تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي، والذي كان مقررا في وقت مبكر من أمس الأحد، حتى منتصف ليل 20 أبريل، حيث من المتوقع أن ينتهي شهر رمضان.

وأعلن ميقاتي، وفي خطاب متلفز، أنه تقرر اعتماد التوقيت الصيفي ابتداءً من منتصف ليل الأربعاء -الخميس.

وأثار القرار انتقادات شديدة ضد حكومة ميقاتي.

وقال ميقاتي «كان علينا أن نأخذ 48 ساعة للتعامل مع بعض الأمور الفنية وفقاً للمذكرة السابقة، ولذلك منحنا أنفسنا الوقت للتعديل».

 

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المصدر: وكالات
لبنان
نجيب ميقاتي
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