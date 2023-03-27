الثلاثاء 28 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بريطانيا ترحب بإعلان نتنياهو تعليق إقرار التعديلات القضائية

وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي
27 مارس 2023 22:43

رحب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بقرار إسرائيل تعليق تشريع بخصوص تعديل نظامها القضائي، مشدداً على أهمية وجود "نظام قوي من الضوابط والتوازنات".

وقال كليفرلي في بيان بعد أن أرجأ نتنياهو القرار حتى الشهر المقبل وسط احتجاجات واسعة النطاق "ترحب بريطانيا بقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم إيقاف تشريع يتعلق بتعديل النظام القضائي الإسرائيلي".

وأضاف "من المهم التمسك بالقيم الديمقراطية المشتركة التي تقوم عليها العلاقات (البريطانية الإسرائيلية) والحفاظ على نظام قوي من الضوابط والتوازنات".

أخبار ذات صلة
ألمانيا تتأهب لاستقبال ملك بريطانيا وزوجته كاميلا
بريطانيا تعتزم منع «غاز الضحك»
المصدر: وكالات
بنيامين نتنياهو
بريطانيا
إسرائيل
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رئيس أكبر نقابة عمالية في فرنسا يقترح اللجوء إلى الوساطة لحل نزاع ذ
عربي ودولي
رئيس أكبر نقابة عمالية في فرنسا يقترح اللجوء إلى الوساطة لحل نزاع سن التقاعد
اليوم 14:33
قائد عام شرطة أبوظبي يحتفي بأبطال الجو جيتسو
الرياضي
قائد عام شرطة أبوظبي يحتفي بأبطال الجو جيتسو
اليوم 14:30
توتنهام بين «تسريبات» كونتي و«إنجازات» كين!
الرياضي
توتنهام بين «تسريبات» كونتي و«إنجازات» كين!
اليوم 14:17
فعاليات ثقافية وترفيهية في «رمضانيات بيت الحكمة»
دنيا
فعاليات ثقافية وترفيهية في «رمضانيات بيت الحكمة»
اليوم 14:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©