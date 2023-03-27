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إنهاء الإضراب العام في إسرائيل وترحيب بخطوة نتنياهو

من الاحتجاجات الإسرائيلية
27 مارس 2023 22:29

أعلن الاتحاد العمالي العام في إسرائيل «هستدروت» مساء الاثنين إنهاء الإضراب العام الذي بدأه صباحاً احتجاجاً على مشروع حكومي لتعديل النظام القضائي في إسرائيل، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «تعليق» العمل بآلية إقرار المشروع.

وقال آرون بار، رئيس الهستدروت، في بيان، إنّه «في أعقاب إعلان رئيس الوزراء أعلن إنهاء الإضراب».

وفي خطاب إلى الأمة بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الإثنين "تعليق" العمل في العملية الجارية أمام الكنسيت بهدف تعديل النظام القضائي في إسرائيل.

وقال نتنياهو إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح (5-13 أبريل).

 

البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض الإثنين أنّه "يرحّب" بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق آلية إقرار التعديلات القضائية التي أثارت انقسامات عميقة في دولة إسرائيل، معتبراً أنّ هذه الخطوة ستتيح "مزيداً من الوقت للتوصّل إلى تفاهم".
وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيير للصحافيين ""نواصل دعوة القادة السياسيين في إسرائيل للتوصّل إلى تفاهم في أسرع وقت ممكن".

 

بريطانيا

رحب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بقرار إسرائيل تعليق تشريع بخصوص تعديل نظامها القضائي، مشدداً على أهمية وجود "نظام قوي من الضوابط والتوازنات".

وقال كليفرلي في بيان بعد أن أرجأ نتنياهو القرار حتى الشهر المقبل وسط احتجاجات واسعة النطاق "ترحب بريطانيا بقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم إيقاف تشريع يتعلق بتعديل النظام القضائي الإسرائيلي".

وأضاف "من المهم التمسك بالقيم الديمقراطية المشتركة التي تقوم عليها العلاقات (البريطانية الإسرائيلية) والحفاظ على نظام قوي من الضوابط والتوازنات".

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