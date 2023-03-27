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قتلى بينهم أطفال في إطلاق نار بمدرسة أميركية

من موقع الحادثة
27 مارس 2023 22:13

قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين في إطلاق نار عند مدرسة مسيحية خاصة في ناشفيل بولاية تنيسي الأميركية صباح اليوم الاثنين قبل أن تطلق الشرطة النار وتقتل المهاجمة التي يبدو أنها فتاة مراهقة.
وقال دون أرون المتحدث باسم شرطة ناشفيل للصحفيين إنهم بدأوا يتلقون بلاغات عن أحد يطلق النار عند مدرسة كوفينانت في الساعة 10:13 صباحا بالتوقيت المحلي.

وسمع أفراد الشرطة دوي إطلاق نار قادم من الطابق الثاني للمدرسة.

وذكر أرون أن مطلقة النار كانت تحمل على الأقل بندقيتين شبه آليتين ومسدسا.

وأطلق شرطيان من فريق مكون من خمسة أفراد النار عليها فيما وصفه أرون بأنه بهو وماتت بحلول الساعة 10:27 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف "لا نعرف من هي في هذه المرحلة".

وقال جون هاوزر المتحدث باسم مستشفى مونرو كاريل جونيور للأطفال في فاندربيلت في بيان إنه أُعلنت وفاة ثلاثة تلاميذ بعد وصولهم إلى المستشفى مصابين بطلقات نارية. وأفادت الشرطة بأن المهاجمة أطلقت النار على ثلاثة من العاملين فأردتهم قتلى.
وقال أرون إن أحدا لم يصب بطلقات نارية عدا القتلى.
وطُلب من أولياء الأمور التجمع عند كنيسة قريبة.
ووفقا للموقع الإلكتروني للمدرسة التي تأسست في عام 2001، تتبع كوفينانت كنيسة العهد المشيخية في ناشفيل وتضم حوالي 200 طالب.

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المصدر: وكالات
مدرسة
إطلاق النار
أميركا
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