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بايدن يمنع استخدام برمجيات تجارية خبيثة

الرئيس الأميركي جو بايدن
27 مارس 2023 22:03

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن مرسوماً يحظر على كلّ الإدارات والوكالات الحكومية الأميركية استخدام برمجيات تجارية خبيثة، وفق ما أعلن البيت الأبيض الاثنين.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان، إنّ هذا المرسوم يحظر البرمجيات التي تشكّل «مخاطر كبيرة» على أمن الولايات المتّحدة، مشيرة إلى أنّ حكومات أجنبية عدّة تستخدم هذه البرمجيات.

والبرمجيات التجسّسية هي أدوات مراقبة متطوّرة تتيح الوصول عن بُعد إلى أجهزة إلكترونية، خصوصاً الهواتف الذكية، من دون علم مستخدميها.

وتتيح هذه البرمجيات الاطّلاع على الأنشطة وعلى محتوى هذه الأجهزة، والتدخّل في تشغيلها.

وأشارت الرئاسة إلى أنّ «انتشار برمجيات تجسّسية خاصة يشكّل خطراً محدّداً ومتزايداً» بالنسبة للولايات المتّحدة، خصوصاً على صعيد «أمن الموظفين الأميركيين وأُسرهم».

وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، إنّ الإدارة الأميركية أحصت إلى الآن 50 موظفاً مستقرّين في عشرة بلدان إما تعرّضوا أو كان من الممكن أن يتعرّضوا للاستهداف بهذه البرمجيات التجسّسية الخبيثة.

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المصدر: وكالات
البرمجيات الضارة
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