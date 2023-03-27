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البرلمان المجري يصادق على انضمام فنلندا إلى «الناتو»

أرشيفية
27 مارس 2023 22:00

صادق البرلمان المجري الإثنين، بعد أشهر من التسويف، على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، لتصبح بذلك الدولة الإسكندينافية أقرب خطوة إضافية لنيل عضوية التحالف.

وفي البرلمان الذي يهيمن عليه حزب رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان صوّتت أغلبية كبيرة (182 من أصل 199 نائباً) على انضمام هلسنكي إلى الحلف، بينما ستتمّ "لاحقاً" مناقشة عضوية السويد بحسب حزب فيدس الحاكم.

ومن أصل الأعضاء ال30 في الحلف، صادقت 28 دولة على انضمام البلدين.

ومع الهجوم الروسي على أوكرانيا، قرّرت فنلندا والسويد طي صفحة سياستهما القائمة على عدم الانحياز العسكري السارية منذ التسعينيات، الموروثة من عقود من الحياد الإلزامي او الاختياري، عبر المطالبة بالانضمام إلى حلف شمال الاطلسي في مايو 2022.

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المصدر: وكالات
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