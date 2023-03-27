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حمزة يوسف أول مسلّم يتزعّم حزباً رئيسياً في بريطانيا

حمزة يوسف
27 مارس 2023 21:43

يرفع حمزة يوسف، أول مسلّم يصبح زعيماً لحزب سياسي كبير في بريطانيا ورئيساً للحكومة في إسكتلندا، التحدّي المتمثّل بمواصلة المعركة من أجل استقلال المقاطعة بعد ولاية نيكولا ستورجن الطويلة والتي كان أحد أقرب حلفائها.

ويوسف، الزعيم الجديد للحزب الوطني الاسكتلندي البالغ من العمر 37 عاماً، أدّى في 201 اليمين الدستورية باللغتين الأردية والإنجليزية عندما انتخب نائباً في البرلمان الإسكتلندي.

ومن المتوقّع أن ينتخب الثلاثاء رئيساً لحكومة المقاطعة.

وبعد فوزه الاثنين أشاد بجدّيه لأبيه اللذين جاءا من باكستان قبل 60 عاماً، وقال "لم يكن بإمكانهما أن يتصوّراً إطلاقاً أنّ حفيدهما سيصبح يوماً ما رئيس وزراء اسكتلندا الجديد".

وأضاف "يذكّرنا ذلك بأنّه علينا (...) الاحتفاء بالمهاجرين الذين يقدّمون مساهمات كبيرة في بلدنا"، في انتقاد صريح لرغبة الحكومة البريطانية في تشديد شروط اللجوء في المملكة المتحدة.

ويوسف الذي أصبح في 2012 أول مسلم يتبوّأ منصباً وزارياً في إسكتلندا وهو كذلك أصغر زعيم يرأس الحزب الوطني الاسكتلندي، لقي خصوصاً إشادات لمهاراته في التواصل لتوحيد الحزب في الوقت الذي يشهد فيه الدعم للاستقلال - مطلبه الرئيس - ركوداً في البلاد.

 

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المصدر: وكالات
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