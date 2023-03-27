الشرطة الكينية تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين
من الاحتجاجات
27 مارس 2023 20:52
أطلقت الشرطة الكينية اليوم الاثنين الغاز المسيل للدموع ومدفع مياه على الاحتجاجات المناهضة للحكومة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال مراسلو رويترز إن الاشتباكات اندلعت أثناء مرور موكب أودينجا في أحد أحياء العاصمة نيروبي.
وتجمع مئات من المؤيدين حول الموكب في حي كاوانجوير وهم يهتفون "روتو يجب أن يرحل"، في إشارة إلى الرئيس وليام روتو.
ويسعى أودينجا، الذي خسر أمام روتو في انتخابات أغسطس الماضي، إلى تحويل الإحباط إزاء التضخم الكبير إلى حركة دائمة ضد الرئيس. وتعهد بالمضي قدما في احتجاجات يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع على الرغم من حظر الشرطة المظاهرات.