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إسرائيل.. تأجيل الإصلاح القضائي المثير للجدل

من احتجاجات إسرائيل
27 مارس 2023 20:38

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الاثنين، تأجيل مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأعلن متحدث باسم الحكومة اليوم الاثنين، أن بن غفير ونتنياهو اتفقا على التأجيل إلى ما بعد العطلة البرلمانية في نهاية يوليو المقبل.

 

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المصدر: وكالات
بنيامين نتنياهو
حكومة نتنياهو
إسرائيل
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