الثلاثاء 28 مارس 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
سلطان النيادي يشارك في صيانة «الفضائية الدولية»
«تنمية المجتمع» تحذر من جمع التبرعات «غير المرخصة»
7 مواقع في أبوظبي لتوزيع وجبات «كسر الصيام»
الإمارات تؤكد حيوية ومحورية أمن الطاقة العالمي
«الحوثي» يستغل المساجد لنشر الكراهية في رمضان
صراع دامٍ بين التنظيمات الإرهابية في نيجيريا
لبنان.. كبار السن والمتقاعدون بلا حماية اجتماعية
الأسطول الأميركي الـ11 يصل شبه الجزيرة الكورية اليوم
«رحمانية الشارقة» يناقش جهود الأئمة والمؤذنين
«استقرار الأسرة» في مجلس رمضاني بخورفكان
انطلاق أولى جلسات منتدى الفجيرة الرمضاني
رغم ارتباك البداية.. المتسابق الباكستاني بين الكبار في «دبي للقرآن»
«الجليلة» تطلق «بصمة على جبين الإنسانية»
في السحور بركة
«الآلية الثلاثية» تؤكد أهمية وجود جيش قوي في السودان
وزيرا خارجية السعودية وإيران يقرران عقد لقاء خلال رمضان
مسجد «البدية» يتزين بـ أربع قباب
50 % إعفاء من الغرامات الإدارية لتراخيص النقل البري بالدولة
بحث إجراءات الشحنات الغذائية المستوردة في عجمان
بلدية أبوظبي تكرم الفائزين بجائزة «ارتقاء»
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
إسرائيل.. تأجيل الإصلاح القضائي المثير للجدل
من احتجاجات إسرائيل
27 مارس 2023 20:38
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الاثنين، تأجيل مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأعلن متحدث باسم الحكومة اليوم الاثنين، أن بن غفير ونتنياهو اتفقا على التأجيل إلى ما بعد العطلة البرلمانية في نهاية يوليو المقبل.
أخبار ذات صلة
بريطانيا ترحب بإعلان نتنياهو تعليق إقرار التعديلات القضائية
البيت الأبيض «يرحّب» بإعلان نتنياهو بشأن «إصلاح القضاء»
المصدر: وكالات
بنيامين نتنياهو
حكومة نتنياهو
إسرائيل
الأكثر قراءة
الإمارات
فتوى: حكم صلاة التراويح بالنسبة للمرأة؟
26 مارس 2023
الإمارات
3 أسابيع إجازة في الشتاء والربيع للمدارس الحكومية العام المقبل
23 مارس 2023
عربي ودولي
«التيار الصدري» يطلب من قياداته عدم السفر خارج العراق
24 مارس 2023
آخر الأخبار
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
عربي ودولي
رئيس أكبر نقابة عمالية في فرنسا يقترح اللجوء إلى الوساطة لحل نزاع سن التقاعد
اليوم 14:33
الرياضي
قائد عام شرطة أبوظبي يحتفي بأبطال الجو جيتسو
اليوم 14:30
الرياضي
توتنهام بين «تسريبات» كونتي و«إنجازات» كين!
اليوم 14:17
دنيا
فعاليات ثقافية وترفيهية في «رمضانيات بيت الحكمة»
اليوم 14:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©