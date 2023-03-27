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قتلى وجرحى بانفجار بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية في كابول

أرشيفية
27 مارس 2023 14:52

لقي ما لا يقل عن شخصين حتفهما، وأصيب 10 آخرون إثر وقوع انفجار بالقرب من مبنى وزارة الخارجية الأفغانية في كابول.

ووقع الانفجار منتصف اليوم في وسط المدينة في ساعة الذروة بكابول.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة قامت بتطويق جميع الطرق المؤدية إلى موقع الانفجار. ولم يدل المسؤولون الأمنيون بتعليق حول نوع الانفجار، كما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار.

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المصدر: وكالات
تفجير
كابول
أفغانستان
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