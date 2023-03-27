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انطلاق الحملة الانتخابية في إسبانيا

انطلاق الحملة الانتخابية في إسبانيا
27 مارس 2023 14:28

أجرى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاثنين تعديلاً وزارياً لضخ الحيوية في حكومته خلال أشهر الحملة الانتخابية المقبلة، لاستبدال وزيرين مرشحين للانتخابات البلدية نهاية مايو.

وفي خطاب متلفز من مقر الحكومة، أعلن الزعيم الاشتراكي تعيين هيكتور غوميس هيرنانديس وزيرا جديدا للصناعة والتجارة والسياحة وخوسيه مانويل مينيونيس كوندي وزيرا جديدا للصحة.

وسيحلان مكان رييس ماروتو وكارولينا دارياس تواليا المرشحين للانتخابات البلدية في العاصمة مدريد حيث يأمل اليسار بالظفر برئاسة بلدية المدينة من اليمين وفي لاس بالماس في جزر الكناري.

وقال سانشيز "في المرحلة الأخيرة قبل حلول موعد الانتخابات، سنواصل تحقيق الأهداف الكبرى للتفويض الحكومي".

ويأتي هذا التعديل قبل شهرين من الانتخابات البلدية والمحلية في 28 مايو، وقبل تسعة أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام.

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المصدر: وكالات
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
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