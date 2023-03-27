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حكومة نتنياهو تنجو من تصويتين لحجب الثقة

بنيامين نتنياهو
27 مارس 2023 13:35

نجت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الائتلافية اليوم الاثنين من اقتراحين لحجب الثقة قدمتهما المعارضة احتجاجا على التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة.

وأعلن رئيس الكنيست أن المقترح الأول رُفض بأغلبية 59 صوتا مقابل موافقة 53 صوتا، فيما سقط الثاني بأغلبية 60 صوتا مقابل تأييد 51 صوتا عليه.

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حكومة نتنياهو
إسرائيل
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