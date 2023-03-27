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بعد الزوابع المدمرة.. المساعدات تصل إلى ميسيسيبي

عمال يقومون بإصلاح خطوط الكهرباء التي تضررت أثناء الإعصار في رولينج فورك ، ميسيسيبي
27 مارس 2023 12:45

تستمر المساعدات في الوصول إلى ولاية ميسيسيبي بعد أكثر من يومين على زوابع مدمّرة أسفرت عن سقوط 25 قتيلا فيما يتوقع هبوب عواصف جديدة.

في مدينة رولينغ فورك البالغ عدد سكانها ألفي نسمة والتي ضربتها الزوبعة مباشرة الجمعة، تشبه الشوارع "ساحة حرب" على ما أفاد مسؤول في الصليب الأحمر في ولايتي ألاباما وميسيسيبي وكالة فرانس برس.

وتوقعت هيئة الطوارئ في ميسيسيبي عواصف قوية جديدة وكتبت في تغريدة "ثمة احتمال  قوي لتسجيل أحوال جوية قصوى" في بعض مناطق ميسيسيبي مشيرة إلى "رياح عاتية وزوابع محتملة".

وعبرت زوابع قوية الجمعة ولاية ميسيسيبي من الغرب إلى الشرق على مسافة زادت عن 150 كيلومترا ملحقة على مسارها "أضرارا مدمرة" على ما قال حاكم الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة تايت ريفز.
وأوضحت هيئة الطوارئ أن عدد القتلى بلغ "25 فضلا عن عشرات الجرحى" مشيرة إلى أن هذا العدد "قد يتغير".

وصنّفت إحدى الزوابع من الفئة الرابعة من أصل خمس فئات على مقياس فوجيتا وفق المصدر نفسه، في حين أوضحت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية أنها استمرت ساعة وعشر دقائق وعبرت أكثر من 95 كيلومترا.

ولحقت أضرار واسعة بمدينة رولينغ فورك التي قضى 13 من سكانها وهي لا تزال مهددة بعواصف جديدة.
وقد تسببت الزوبعة في اقتلاع الكثير من أسطح المنازل فيما تعرضت تلك التي صمدت لأضرار كبيرة.

أمام المنازل المتضررة، تشهد السيارات على عنف الزوبعة. فقد تحطمت كل نوافذها ودفعت فوق بعضها البعض ولحقت بها أضرار كبيرة فيما حطت إحداها على كومة أنقاض.

وبدأت المساعدات بالتدفق منذ السبت على رولينغ فورك. وباشر الصليب الأحمر الأميركي توزيع المواد الغذائية والسلع الأساسية .

ومساء الأحد كان حوالى 61 ألف منزل لا تزال محرومة من التيار الكهربائي في الولايتين على ما ذكر موقع poweroutage.us.

وقال الحاكم تايت ريفز خلال مؤتمر صحافي الأحد في رولينغ فورك "سنبذل قصارى جهدنا من خلال حلول إسكان ووسائل أخرى لإعادة الناس إلى هذه المدينة بأسرع وقت ممكن".

 ورافق الحاكم وزير الأمن الداخلي أليخندرو مايوركاس الذي تحدث عن وضع "يفطر القلب".
وتطرق الوزير إلى مسألة الاضطرابات المناخية.

وأكد "نشهد ظواهر مناخية قصوى متنامية إن على صعيد الخطورة أو التواتر".
وأضاف "علينا أن نبني مدننا بطريقة تكون فيها قادرة على المواجهة والاستجابة السريعة والتعافي" بأسرع وقت ممكن.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أمر الأحد بإرسال مساعدات فدرالية. وأكد أن السلطات الفدرالية "ستبذل قصارى جهدها للمساعدة".

والزوابع ظاهرة مناخيّة يصعب توقعها وهي شائعة نسبيا في الولايات المتحدة، خصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد.
في ديسمبر 2021 قتل 80 شخصا بعد هبوب زوابع في ولاية كنتاكي.

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