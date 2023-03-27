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البحرين تدين قرار إسرائيل نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة

وزارة خارجية مملكة البحرين
27 مارس 2023 09:31

دانت مملكة البحرين بشدة قرار إسرائيل نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة خلال الأسبوع الجاري داخل الأراضي الفلسطينية، بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية كان قد تم تفكيكها في عام 2005.

وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين موقف بلادها الثابت والرافض للمستوطنات الإسرائيلية، وتوسعها، بوصفها انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وتهديدًا لعملية السلام وللجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967،وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

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المصدر: وكالات
البحرين
إسرائيل
المستوطنات
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