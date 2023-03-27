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البرلمان العراقي يصوت على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة

البرلمان العراقي (أرشيفية)
27 مارس 2023 09:09

 صوت البرلمان العراقي فجر اليوم الاثنين، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان العراقي ومجالس المحافظات والاقضية.

وذكرت الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي أن البرلمان صوت على التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان العراقي ومجالس المحافظات المقبلة.

ومن المنتظر أن تتولى الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للاتخابات في العراق تحديد موعد إجراء الانتخابات في البلاد في وقت لاحق. 

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المصدر: وكالات
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العراق
البرلمان العراقي
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