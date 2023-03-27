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الإضرابات تشل حركة النقل في أنحاء ألمانيا

منظر يُظهر منطقة تسجيل وصول فارغة في مطار فرانكفورت خلال إضراب
27 مارس 2023 08:36

من المقرر أن يستمر اليوم الاثنين إلى حد كبير خلو المطارات ومحطات القطارات ومحطات الحافلات من المسافرين في جميع أنحاء ألمانيا، وذلك في الوقت الذي تجبر فيه الإضرابات الواسعة في قطاع النقل ملايين المسافرين على البحث عن بدائل.

ويعتبر الإضراب الذي يستمر لمدة يوم واحد من أكبر الإضرابات منذ تسعينيات القرن الماضي ويؤثر على السكك الحديدية والحركة الجوية والحافلات والممرات المائية في جميع أنحاء البلاد.

وتسببت الإضرابات، التي من المقرر أن تستمر 24 ساعة بداية من منتصف ليل الاثنين، في إغلاق جميع خطوط السكك الحديدية للمسافات الطويلة ومعظم القطارات الإقليمية، في حين أن جميع المطارات الألمانية تقريبا مستمرة في الإضراب، مع استثناء ملحوظ لمطار برلين.

ويطالب نشطاء النقابات، مثلهم مثل المضربين في العديد من الدول الأوروبية التي تعاني من ارتفاع مستويات التضخم وسط الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، بزيادة الأجور في قطاع النقل. يشار إلى أن الولايات الألمانية التي تأثرت بما يسمى "سوبرشترايكتاج " أو يوم الإضراب الكبير" اليوم الاثنين هي بادن-فورتمبيرج وهيس وساكسونيا السفلى وشمال الراين ويستفاليا وراينلاند-بالاتينات وساكسونيا وأجزاء كبيرة من بافاريا.

ومن المقرر أن يلتقي ممثلو "فيردي" و"دي بي بي" مرة أخرى مع المسؤولين المحليين اليوم الاثنين في جولة ثالثة من المفاوضات.

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