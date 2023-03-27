ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية
محمد بن سلمان
27 مارس 2023 08:26
بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز هاتفياً، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجهود المبذولة حيال القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.
وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين أن ولي العهد تلقى اتصالا هاتفياً، من الرئيس الفرنسي استعرضا خلاله العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا، إلى جانب بحث أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار. كما جرى خلال الاتصال" تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".