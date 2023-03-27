الثلاثاء 28 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

محمد بن سلمان
27 مارس 2023 08:26

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز هاتفياً، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجهود المبذولة حيال القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين أن ولي العهد تلقى اتصالا هاتفياً، من الرئيس الفرنسي استعرضا خلاله العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا، إلى جانب بحث أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار. كما جرى خلال الاتصال" تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

 

أخبار ذات صلة
رئيس أكبر نقابة عمالية في فرنسا يقترح اللجوء إلى الوساطة لحل نزاع سن التقاعد
السعودية.. تفعيل مبادرة "خدام الحرم"
المصدر: وكالات
محمد بن سلمان
إيمانويل ماكرون
فرنسا
السعودية
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رئيس أكبر نقابة عمالية في فرنسا يقترح اللجوء إلى الوساطة لحل نزاع ذ
عربي ودولي
رئيس أكبر نقابة عمالية في فرنسا يقترح اللجوء إلى الوساطة لحل نزاع سن التقاعد
اليوم 14:33
قائد عام شرطة أبوظبي يحتفي بأبطال الجو جيتسو
الرياضي
قائد عام شرطة أبوظبي يحتفي بأبطال الجو جيتسو
اليوم 14:30
توتنهام بين «تسريبات» كونتي و«إنجازات» كين!
الرياضي
توتنهام بين «تسريبات» كونتي و«إنجازات» كين!
اليوم 14:17
فعاليات ثقافية وترفيهية في «رمضانيات بيت الحكمة»
دنيا
فعاليات ثقافية وترفيهية في «رمضانيات بيت الحكمة»
اليوم 14:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©