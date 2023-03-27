كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

منظر يُظهر صاروخًا أطلقه الجيش الكوري الشمالي في مكان غير معروف
27 مارس 2023 08:12
أطلقت كوريا الشمالية الاثنين صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان هما الأحدث في سلسلة من اختبارات الأسلحة خلال الأسابيع الأخيرة، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "قواتنا المسلحة رصدت صاروخين باليستيين قصيري المدى أُطلِقا من منطقة جونغهوا في مقاطعة هوانغهاي الشمالية (جنوب وسط) الساعة 07,47 (22,47 بتوقيت غرينتش) باتجاه البحر الشرقي"، الاسم الكوري لبحر اليابان.
وأضافت "شدّد جيشنا المراقبة واليقظة في مواجهة عمليات إطلاق جديدة، مع الحفاظ على وضع الاستعداد الكامل بفضل التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".
من جهتها أكدت وزارة الدفاع اليابانية حصول عملية إطلاق الصاروخين. ونقلت وسائل إعلام يابانية عن مسؤولين في الوزارة أن الصاروخين يُعتقد أنهما حلّقا في مسار غير منتظم قبل أن يسقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.