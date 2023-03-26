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الجيش الأوكراني يطالب موظفي الخدمات البلدية بمغادرة بلدة أفدييفكا

من أوكرانيا (أرشيفية)
27 مارس 2023 02:02

 أمر الجيش الأوكراني كل موظفي خدمات البلدية في بلدة أفدييفكا الصغيرة بشرق أوكرانيا بمغادرة البلدة التي تضررت بشدة من الهجمات الروسية.

ونقلت وكالة أنباء يونيان عن القائد العسكري للبلدة فيتالي باراباش قوله اليوم الأحد "للأسف، أفدييفكا تتحول بشكل متزايد إلى موقع من أفلام ما بعد نهاية العالم".

وأضاف أنه نتيجة للهجمات المستمرة، أصبحت المدينة مثل سطح القمر.

وقال باراباش إنه نتيجة لذلك تم اتخاذ قرار بإجلاء موظفي الخدمات البلدية الذين ظلوا حتى الآن بالبلدة، موضحا "أنصح بقوة بمغادرة المدينة لأن الصواريخ والقذائف الروسية لا تترك أي شيء أو أي شخص".

يذكر أن عدد سكان أفدييفكا قبل الحرب كان 32 ألف شخص.

 

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