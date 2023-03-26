معمر الإرياني لـ «الاتحاد»: محاولة اغتيال محافظ تعز تثبت طبيعة «الحوثي» الإجرامية

عبد الله أبوضيف (عدن، القاهرة)

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمبعوث الخاص لليمن هانس جروندبرج، بالضغط على جماعة الحوثي الانقلابية، وإدراجها وقياداتها على قوائم الإرهاب الدولي، ومغادرة مربع الصمت إزاء التصعيد الخطير والمتواصل من الجماعة، وإصدار إدانة واضحة وصريحة لمحاولة اغتيال محافظ تعز نبيل شمسان، أمس الأول، عبر استهداف موكبه بطائرة مسيرة مفخخة في منطقة «الكدحة».

وقال الإرياني، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إن استهداف جماعة الحوثي لرئيس السلطة التنفيذية المدنية في محافظة تعز، عمل إرهابي غادر وجبان، يثبت الطبيعة الإجرامية لهذه الجماعة التي لم تراعي حرمة شهر رمضان المبارك ولا لدماء المدنيين، كما يثبت طبيعتها العدوانية الانتقامية من الشعب اليمني وسعيها الدؤوب للإضرار بأمنه واستقراره.

واستهدفت الجماعة الانقلابية، أمس الأول، موكب محافظ تعز خلال جولة في منطقة «الكدحة»، الأمر الذي أدانته جهات محلية ودولية، خاصة أنه يأتي في ظل مفاوضات لإتمام صفقة تبادل الأسرى في جنيف والتي ترعاها الأمم المتحدة.

وأكد معمر الإرياني أن «هذه الجريمة الغاشمة تأتي في ظل التصعيد المتواصل من جماعة الحوثي على أكثر من مستوى، ويؤكد إصرارها على نسف جهود التهدئة واستعادة الهدنة، وتفجير الأوضاع من جديد، لأنها المستفيد الوحيد من استمرار الحرب والاستثمار فيها».

وقال إن «استمرار هذه الجرائم والإرهاب من جماعة الحوثي الانقلابية يكشف عن معدنها الحقيقي، ومن غير الممكن أن تنجز أي اتفاقات أو سلام في ظل لغة الدم والحرب التي لا تعرف غيرها».

وفي السياق، عبرت السلطة المحلية في محافظة تعز، عن إدانتها للهجوم الحوثي الفاشل الذي استهدف المحافظ نبيل شمسان.

واعتبرت السلطة في بيان لها، أن الجماعة الحوثية تعمدت استهداف سيارة المحافظ وهو بداخلها أثناء عبورها في منطقة «الكدحة» بصاروخ من طائرة مسيرة، أعقبه قصف مدفعي بما لا يقل عن 16 قذيفة هاون، بالإضافة إلى ضرب نار متواصل لمدة ساعة ونصف، في محاولة لتعقب تحركات محافظ تعز سيراً على الأقدام في الأودية بعيداً عن مرمى النيران، الأمر الذي حال دون إخلاء محافظ تعز لمدة ساعتين.

وأكد البيان، أن ممارسات الحوثيين تؤكد رفضهم الصريح لجهود السلام، وأنهم يعملون على الاستفادة من التراخي الأممي والدولي في ردع جرائمهم ضد المدنيين والتصعيد العسكري.

ودعا البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة، ومغادرة المواقف الباهتة والرمادية لردع مثل هذه التصرفات التي تقوض جهود السلام.

كما أكد أن المجتمع الدولي، بما فيها الأمم المتحدة أمام محك واختبار حقيقي لجديتهم وقدرتهم على وقف هذا الصلف والتعنت الحوثي ومن يقفون وراءه، وذلك باتخاذ أفعال جادة وليس إدانات كلامية أو تلميحات تهدئة، يجري تفسيرها بشكل خاطئ من قبل الانقلابيين، وفق البيان.

كما أجرى رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر، اتصالاً هاتفياً بمحافظ تعز، اطمأن فيه على سلامته. وأشار بن دغر، إلى أن «كل مرة يثبت الحوثيون أنهم جماعة إرهابية، لا مواثيق لها ولا عهود».

كما أكد أن «هذا العدوان الآثم على محافظ تعز وعلى هذه المحافظة التي استعصت على الحوثيين، وأظهر أهلها صلابة في الموقف، وتمسكًا بالقيم والثوابت الوطنية، هو عدوان على اليمن كلها، واستهتار بما اصطلح على تسميته بالهدنة التي خرقها الحوثيون قبل ساعات قليلة في مديرية حريب بمحافظة مأرب، وفي أكثر من جبهة».