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«الرئاسي اليمني»: الانقلابيون يهربون من استحقاقات السلام

«الرئاسي اليمني»: الانقلابيون يهربون من استحقاقات السلام
27 مارس 2023 02:04

عدن (الاتحاد)

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اعتبر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أن التصعيد الحربي لجماعة الحوثي الانقلابية في محافظتي مأرب وشبوة، والهجمات الفاشلة في محافظة تعز، يعكس الحالة البائسة التي وصلت إليها هذه الجماعة في نهجها العدائي لمساعي السلام، وهروبها من الاستحقاقات العادلة لملايين اليمنيين المطالبين بالحرية، والمواطنة المتساوية، وفرص العيش الكريم في المناطق الخاضعة لها بالقوة. ودعا مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي إلى إدراك خطورة هذا التصعيد، مع استمرار تهريب المزيد من الأسلحة للجماعة، وتداعياتها المدمرة على السلم والأمن الدوليين. ورحب المجلس، بنتائج الاجتماعات الأخيرة التي قادتها الأمم المتحدة بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، مشدداً في هذا السياق على ضرورة ضمان وفاء الانقلابيين بالتزاماتهم لإتمام عمليات الإفراج في المواعيد المحددة، وتمكين الوسطاء والفريق الحكومي من الوصول إلى جميع المعتقلين في السجون التابعة لها دون قيد أو شرط.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني
اليمن
الحوثيين
مأرب
شبوة
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