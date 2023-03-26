«كردستان العراق» يحدد 18 نوفمبر موعداً لانتخابات البرلمان

بغداد (الاتحاد)

حددت رئاسة إقليم كردستان في شمالي العراق، أمس، موعد إجراء انتخابات برلمان الإقليم في 18 نوفمبر المقبل. وقالت رئاسة الإقليم، في بيان: إنه «بناء على المادة رقم 1 من قانون سنة 2005 المعدل، حدد رئيس إقليم كردستان يوم 18 نوفمبر 2023، موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم». وأفاد المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب، في مؤتمر صحفي بأربيل عاصمة الإقليم، بأن «جميع الجهات في الإقليم متفقة على موعد الانتخابات». وأشار إلى أن «انتخابات المحافظات العراقية لن تقام في كردستان»، لافتا إلى أن «للإقليم قانون خاص».

وأسفرت آخر انتخابات في 2018 عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني بـ45 مقعدا من أصل 111 مقعدا، بينما حصل منافسه الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعدا، وتوزّعت المقاعد المتبقية على أحزاب وحركات كردية أخرى. وأجريت أول انتخابات بالإقليم في مايو 1992 ليتولى البرلمان المهام التشريعية وفقا لقرار انتخاب «المجلس الوطني الكردستاني» الذي صدر عن الجبهة الكردستانية آنذاك. ويتمتع إقليم كردستان شمالي العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، بحكم ذاتي، في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية.