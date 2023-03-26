الإثنين 27 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«كردستان العراق» يحدد 18 نوفمبر موعداً لانتخابات البرلمان

«كردستان العراق» يحدد 18 نوفمبر موعداً لانتخابات البرلمان
27 مارس 2023 02:04

بغداد (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
العراق.. الخلافات والاحتجاجات ترجئ التصويت على قانون الانتخابات الجديد
4 دول عربية تبحث مواجهة التغيرات المناخية

حددت رئاسة إقليم كردستان في شمالي العراق، أمس، موعد إجراء انتخابات برلمان الإقليم في 18 نوفمبر المقبل. وقالت رئاسة الإقليم، في بيان: إنه «بناء على المادة رقم 1 من قانون سنة 2005 المعدل، حدد رئيس إقليم كردستان يوم 18 نوفمبر 2023، موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم». وأفاد المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب، في مؤتمر صحفي بأربيل عاصمة الإقليم، بأن «جميع الجهات في الإقليم متفقة على موعد الانتخابات». وأشار إلى أن «انتخابات المحافظات العراقية لن تقام في كردستان»، لافتا إلى أن «للإقليم قانون خاص».
وأسفرت آخر انتخابات في 2018 عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني بـ45 مقعدا من أصل 111 مقعدا، بينما حصل منافسه الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعدا، وتوزّعت المقاعد المتبقية على أحزاب وحركات كردية أخرى. وأجريت أول انتخابات بالإقليم في مايو 1992 ليتولى البرلمان المهام التشريعية وفقا لقرار انتخاب «المجلس الوطني الكردستاني» الذي صدر عن الجبهة الكردستانية آنذاك. ويتمتع إقليم كردستان شمالي العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، بحكم ذاتي، في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية.

كردستان العراق
العراق
الانتخابات البرلمانية
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«لسنا فريقاً» تطيح كونتي خارج «السبيرز»
الرياضي
«لسنا فريقاً» تطيح كونتي خارج «السبيرز»
اليوم 02:30
حاكم عجمان مستقبلاً المهنئين بحضور عمار النعيمي (وام)
الإمارات
الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان
اليوم 02:06
سلطان بن أحمد القاسمي خلال أداء واجب العزاء في وفاة جلال الريسي (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يعزي في وفاة جلال الريسي
اليوم 02:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©