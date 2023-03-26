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4 دول عربية تبحث مواجهة التغيرات المناخية

4 دول عربية تبحث مواجهة التغيرات المناخية
27 مارس 2023 02:04

دمشق (الاتحاد)

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بدأت في العاصمة السورية دمشق، أمس، فعاليات الاجتماع الرابع لوزراء الزراعة في سوريا والعراق والأردن ولبنان تحت شعار «نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي»، والذي يستمر على مدى يومين. وقال وزير الزراعة  السوري محمد حسان قطنا، في كلمة خلال الاجتماع «نتوج جهودنا السابقة بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والتي تعد نقطة بداية نحو مستقبل أفضل للدول العربية». 
وأضاف: «نعمل على تبادل الخبرات والعمل مع المنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر لبحث التغيرات المناخية». بدوره، أكد وزير الزراعة العراقي عباس جبر العلياوي، أن «التكامل الزراعي بين بلداننا ضرورة لا مناص منها مع التحديات المتفاقمة للتغيرات المناخية والأزمات المتتالية والتي أثرت على إمدادات الحبوب وأسعار المواد الغذائية، ونحن مقبلون على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع الزراعية، ووضع أطر وتفاهمات من أجل تبادل الكفاءات وتطوير التعاون الفني في القطاعات الزراعية والحيوانية». ودعا وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن إلى  تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسيابية المنتجات والسلع الزراعية، والعمل على تحقيق التكامل، مشيراً إلى أن «التغير المناخي والاحتباس الحراري يؤرق العالم أجمع ونحن كجزء مركزي من هذا الكوكب علينا القيام بدورنا في هذا المجال». وقال وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، إن العلاقة بين الدول الأربع الاجتماعية والثقافية والتجارية والسياسية والزراعية راسخة عابرة للأزمنة والحدود.

سوريا
دمشق
تغير المناخ
العراق
الأردن
لبنان
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