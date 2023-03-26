«الجامعة»: انعقاد القمة العربية في السعودية 19 مايو

القاهرة (الاتحاد)

أعلنت جامعة الدول العربية انعقاد القمة العربية الـ 32 بالمملكة العربية السعودية في 19 مايو المقبل، على أن تسبقها اجتماعات تحضيرية عدة. وذكرت الجامعة في بيان، أمس، أن ذلك جاء عقب مشاورات أجراها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع الحكومة السعودية التي رحبت بعقد القمة في 19 مايو المقبل والتي تستمر 5 أيام.

وأضاف البيان، أنه سيتم عقد اجتماعات تحضيرية عدة على مستويي كبار المسؤولين والوزراء قبل عقد القمة.

ومن المتوقع أن يشهد عام 2023 أيضاً انعقاد كل من القمة العربية التنموية في موريتانيا والقمة العربية الأفريقية في المملكة العربية السعودية. ومنذ أول قمة انعقدت في مصر عام 1946 وحتى قمة الجزائر، جاءت القمم العربية على نحو 31 قمة عادية و14 قمة طارئة و4 قمم اقتصادية اجتماعية تنموية.