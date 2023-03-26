بوركينا فاسو تعلن حالة الطوارئ في 8 أقاليم بإطار مكافحة الإرهاب

واغادوغو (وكالات)

أعلنت حكومة بوركينافساو، حالة الطوارئ في 21 مقاطعة موزعة على 8 من أقاليم البلاد، في إطار مكافحة الإرهاب.

وذكرت الحكومة البوركينية في بيان صدر عقب اجتماع مجلس وزرائها، أن حالة الطوارئ في تلك المناطق تدخل حيز التطبيق اعتباراً من 30 مارس الجاري.

وأوضح البيان أن تبني المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ يسمح بتعزيز وجود أدوات قانونية في إطار محاربة الإرهاب بتلك الأقاليم.

وفي سياق آخر، أعلنت النيجر أن قوّاتها قتلت 79 إرهابياً خلال عملية تمشيط نفّذتها الأسبوع الماضي في غرب البلاد قرب الحدود مع مالي، حيث قُتل ما لا يقلّ عن 17 عسكرياً في فبراير. وقالت وزارة الدفاع النيجرية في نشرتها الأسبوعية، إنّ وحدة من عملية «ألماهو» العسكرية النيجرية لمكافحة الإرهابيين كانت تنفّذ عملية تمشيط في منطقة «تيلوا» الواقعة في مقاطعة «بانيبانغو» على الحدود مع مالي حين هاجمها مسلّحون من جماعة إرهابية مسلّحة. وأضافت أنّه «على الإثر أطلقت القوات الجوية والبرية عملية مطاردة متزامنة وصولاً إلى منطقة هاماكات التي يتحصّن فيها المسؤول عن الكمين الذي وقع في العاشر من فبراير وأسفر عن مقتل 17 عسكرياً على الأقل وفقدان 12 شخصاً». وبحسب البيان، فقد تمّ خلال العملية تدمير حوالى 100 دراجة نارية ومصادرة وسائل اتّصال وأسلحة وذخائر.

ووقع كمين فبراير في «تيلابيري»، وهي منطقة مترامية ومضطربة تقع في المثلث الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.