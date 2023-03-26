الإثنين 27 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

محتجون يخترقون حواجز قرب منزل نتنياهو

آلاف الإسرائيليين يحتجون بعد إقالة وزير الدفاع
27 مارس 2023 01:03

استخدمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مدافع المياه لإبعاد متظاهرين اخترقوا الحواجز قرب منزل نتنياهو في القدس.

ونزل آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع اليوم، احتجاجا على إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف جالانت الذي كان قد حث الحكومة على وقف خطة مثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي.

وفي لقطات بثها تلفزيون رويترز، ظهرت حشود ضخمة تغلق الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب وكذلك مجموعة من المتظاهرين يشعلون النار في وسطه.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين بشدة قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان
آلاف الإسرائيليين يحتجون بعد إقالة وزير الدفاع
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«لسنا فريقاً» تطيح كونتي خارج «السبيرز»
الرياضي
«لسنا فريقاً» تطيح كونتي خارج «السبيرز»
اليوم 02:30
حاكم عجمان مستقبلاً المهنئين بحضور عمار النعيمي (وام)
الإمارات
الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان
اليوم 02:06
سلطان بن أحمد القاسمي خلال أداء واجب العزاء في وفاة جلال الريسي (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يعزي في وفاة جلال الريسي
اليوم 02:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©