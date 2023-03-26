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القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك يستقيل

تعديلات القضاء تثير غضباً في إسرائيل
27 مارس 2023 01:00

قال القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك، إنه قدم استقالته اليوم الأحد احتجاجاً على إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف جالانت في خلاف متصاعد بشأن التعديل القضائي الذي تسعى إليه الحكومة.

وقال آساف زمير على «تويتر»: «لم يعد بإمكاني الاستمرار في تمثيل هذه الحكومة.. أعتقد أن من واجبي ضمان بقاء إسرائيل منارة للديمقراطية والحرية في العالم».

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المصدر: وكالات
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
نيويورك
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