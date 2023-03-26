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تسرب سوائل من 200 برميل في ميناء بجنوب بريطانيا

من مدينة بول
26 مارس 2023 23:59

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن هيئة مفوضي ميناء بول في بريطانيا قولها، إن حادثاً كبيراً وقع بعد أن تسربت سوائل من نحو 200 برميل إلى المياه في ميناء بول في دورست جنوب البلاد اليوم الأحد.

وأضافت هيئة المفوضين في تقرير لها، أن التسرب حدث في خط أنابيب تديره شركة بيرينكو للنفط.

وذكر التقرير أن «الهيئة» أغلقت خط الأنابيب مع وضع حواجز على جانبي المنطقة التي وقع بها التسرب.

وقالت «الهيئة» في بيان لهيئة الإذاعة البريطانية "يجب على أي شخص لامس السائل المنسكب أن يغتسل بالماء والصابون فوراً. وإذا لامست عيناه السائل فيجب غسلها بالماء".

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