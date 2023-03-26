إسرائيل.. نتنياهو يقيل وزير الدفاع

اقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد وزير الدفاع بعدما دعا مساء السبت الى تجميد آلية تعديل النظام القضائي الذي تسعى اليه الحكومة لشهر. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب إن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قرر إقالة وزير الدفاع يواف غالانت من منصبه". وفي خطاب مساء السبت، قال غالانت الذي ينتمي الى حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو إنه يخشى ان يؤدي استمرار الانقسام في صفوف الشعب حول هذا الملف الى "تهديد حقيقي لأمن اسرائيل". وتابع "أنا ملتزم قيَم الليكود (...) لكن التغييرات الرئيسية على المستوى الوطني يجب أن تتم من خلال التشاور والحوار"، داعيا الى "وقف الآلية التشريعية" لمدة شهر. وتتواصل التظاهرات كل أسبوع منذ طرحت حكومة نتنياهو، يناير مشروع اصلاح النظام القضائي الذي يثير انقساما في البلاد.