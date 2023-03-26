الإثنين 27 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إسرائيل.. نتنياهو يقيل وزير الدفاع

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
26 مارس 2023 23:08

اقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد وزير الدفاع بعدما دعا مساء السبت الى تجميد آلية تعديل النظام القضائي الذي تسعى اليه الحكومة لشهر.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب إن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قرر إقالة وزير الدفاع يواف غالانت من منصبه".
وفي خطاب مساء السبت، قال غالانت الذي ينتمي الى حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو إنه يخشى ان يؤدي استمرار الانقسام في صفوف الشعب حول هذا الملف الى "تهديد حقيقي لأمن اسرائيل".
وتابع "أنا ملتزم قيَم الليكود (...) لكن التغييرات الرئيسية على المستوى الوطني يجب أن تتم من خلال التشاور والحوار"، داعيا الى "وقف الآلية التشريعية" لمدة شهر.
وتتواصل التظاهرات كل أسبوع منذ طرحت حكومة نتنياهو، يناير مشروع اصلاح النظام القضائي الذي يثير انقساما في البلاد.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين بشدة قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان
آلاف الإسرائيليين يحتجون بعد إقالة وزير الدفاع
المصدر: وكالات
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
الاحتلال الإسرائيلي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«لسنا فريقاً» تطيح كونتي خارج «السبيرز»
الرياضي
«لسنا فريقاً» تطيح كونتي خارج «السبيرز»
اليوم 02:30
حاكم عجمان مستقبلاً المهنئين بحضور عمار النعيمي (وام)
الإمارات
الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان
اليوم 02:06
سلطان بن أحمد القاسمي خلال أداء واجب العزاء في وفاة جلال الريسي (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يعزي في وفاة جلال الريسي
اليوم 02:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©