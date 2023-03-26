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مستشفيات نيودلهي تجري تدربيات للتعامل مع «كورونا»

اكتظاظ داخل إحدى المستشفيات المخصصة لكورونا في نيودلهي
26 مارس 2023 22:12

أجرت مستشفيات العاصمة الهندية نيودلهي التي تديرها الحكومة، اليوم الأحد، تدريبات على حالات طوارىء طبية وهمية لتقييم مدى استعداداتها لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وسط زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة.

وأجرى مستشفى «لوك ناياك جاي براكاش نارايان» الذي كان عنصراً أساسياً في معركة العاصمة الوطنية ضد «كوفيد - 19» تدريبات لمدة ساعتين.

ونقلت وكالة أنباء برس تراست اوف انديا الهندية عن الدكتور سوريش كومار، المدير الطبي بمستشفى «لوك ناياك جاي براكاش نارايان» قوله «قمنا بتقييم وقت الاستجابة للمرضى، وتحديد الوقت الذي يستغرقه المستشفى منذ نقل المريض إلى المستشفى حتى يتم تحويله إلى غرفة».

وأضاف «بالنسبة للمرضى الذين حالتهم حرجة الذين يحتاجون إلى النقل إلى وحدة الرعاية المركزة، لدينا ممر أحمر. قمنا بالتحقق من عمل كل أجهزة التنفس ونقاط الأكسجين. لدينا حوالي 450 سريراً لمرضى فيروس كورونا».

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المصدر: وكالات
فيروس كورونا
كورونا
فيروس
نيودلهي
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