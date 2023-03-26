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دراسة تكشف سلوك اليابانيين في ارتداء الكمامات

من اليابان
26 مارس 2023 22:04

أظهرت دراسة أجرتها مجموعة بحثية يابانية عن أن حوالي 50% ممن شملتهم الدراسة قالوا إنهم يتخذون قرارا بشأن ارتداء كمامات، اعتماداً على ظروف العدوى في منطقتهم.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» اليوم الأحد أن الدراسة أظهرت أن 30% قالوا إن قرارهم يستند إلى ما إذا كان الكثير من الأشخاص حولهم يرتدون كمامات.

وتجري مجموعة بقيادة الأستاذ الجامعي المساعد ناكات تيسوكي بجامعة طوكيو، والأستاذ المساعد تاكاكو ريو بجامعة هوتوتسوباشي، دراسة إلكترونية أسبوعية منذ أغسطس الماضي. ونشرت المجموعة، البيانات التي حصلت عليها في الأسبوع الأول من هذا الشهر.

كانت الحكومة اليابانية قد خففت من القواعد الإرشادية لارتداء الكمامات في 13 مارس الجاري، ليصبح الأمر متروكا للأفراد أن يحددوا ما إذا كانوا يريدون ارتداء أقنعة أوجه أم لا.

وكشفت نتائج الدراسة أن 5ر66% ممن تم استطلاع آرائهم، قالوا إنهم دائما أو عادة ما يرتدون كمامات عندما يسيرون في شوارع تشهد حركة مرور منخفضة، وقال 6ر82%، إنهم يفعلون ذلك دائماً أو عادة عندما يقومون بالتسوق في متاجر أو أماكن أخرى.

ولم يطرأ تغيير على هذه الأرقام منذ العام الماضي.

كانت وكالة جيجي برس اليابانية قد أشارت إلى تراجع عدد الإصابات بـ«كورونا» في البلاد في النصف الأول من الشهر الجاري بواقع 13 ألف حالة.

 

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المصدر: وكالات
فيروس كورونا
اليابان
كورونا
الكمامة
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