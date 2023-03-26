«الناتو» يهاجم بوتين بسبب خطابه «النووي»

انتقد حلف شمال الأطلسي اليوم الأحد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب خطابه النووي الذي وصفه الحلف بأنه "خطير وغير مسؤول"، وذلك بعد يوم من قول الرئيس الروسي إنه سينشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء.
وأعلن بوتين الخطوة أمس السبت وشبهها بنشر الولايات المتحدة أسلحتها في أوروبا، مع إصراره على أن روسيا لن تنتهك تعهداتها المتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة النووية.
وعلى الرغم من أن الخطوة كانت متوقعة إلى حد ما، لكنها تعد أكثر المؤشرات صراحة من جانب موسكو على استخدام الأسلحة النووية منذ بدأت الهجوم على أوكرانيا قبل نحو 13 شهرا، ودعت أوكرانيا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمواجهة هذه الخطوة.
وقال حلف شمال الأطلسي إن تعهد الرئيس الروسي بالحد من نشر الأسلحة النووية ووصفه لنشر الأسلحة الأميركية حول العالم في غير محلهما تماما، بينما قللت واشنطن، القوة النووية العظمى الأخرى في العالم، من شأن المخاوف المتعلقة بإعلان بوتين.
وقال متحدث باسم الحلف اليوم الأحد في تعليق عبر البريد الإلكتروني لرويترز "إشارة روسيا إلى المشاركة النووية في حلف شمال الأطلسي إشارة مضللة تماما. يحترم الشركاء في حلف شمال الأطلسي التزاماتهم الدولية احتراما تاما".
وأضاف المتحدث الذي لم يكشف عن اسمه "لطالما خرقت روسيا التزاماتها بالحد من انتشار الأسلحة، ومؤخرا علقت مشاركتها في معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية".
وتضع معاهدة نيو ستارت حدا لعدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي بوسع الولايات المتحدة وروسيا نشرها، وتحد من نشر الصواريخ التي تطلق من الأرض أو من على الغواصات، وكذلك القاذفات التي تطلقها.