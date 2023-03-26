«النواب الأميركي»: مشروع قانون «تيك توك» يحتاج إلى وقت
أرشيفية
26 مارس 2023 20:39
قال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي اليوم الأحد، إن النواب سيمضون قدما في إصدار تشريع لمعالجة مخاوف الأمن القومي بشأن تيك توك.
وتتزايد الدعوات في الولايات المتحدة لحظر «تيك توك» أو لإقرار مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمنح الرئيس جو بايدن السلطة القانونية الإدارية لطلب الحظر.
وفي الآونة الأخيرة، جرى حظر تنزيل تطبيق «تيك توك» على الأجهزة المملوكة للحكومة الأميركية.
ومَثل شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لتيك توك يوم الخميس أمام لجنة في مجلس النواب الأميركي لمدة خمس ساعات تقريباً استجوبه خلالها نواب من كلا الحزبين بشأن الأمن القومي ومخاوف أخرى تتعلق بالتطبيق الذي يبلغ عدد مستخدميه 150 مليون أميركي.