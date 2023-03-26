إيطاليا تعلّق عمل سفينة تنقذ المهاجرين

علّقت السلطات الإيطالية، منذ أمس السبت، في جزيرة لامبيدوسا عمل سفينة الإنقاذ الألمانية "لويز ميشيل" التي تغيث مهاجرين أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى شواطئ أوروبا، بحسب ما أعلنت الأحد منظمة غير حكومية تشغّل السفينة. وقالت المنظمة غير الحكومية، التي تحمل الاسم نفسه على حسابها في موقع تويتر "نعلم أن عشرات القوارب تستغيث في محيط الجزيرة في هذه اللحظة بالذات، لكننا ممنوعون من إنقاذها. هذا غير مقبول!". بدوره، أكد خفر السواحل، في بيان، تعليق عمل السفينة. وأفادوا بأنه بعد تنفيذ عملية إنقاذ أولى في المياه الليبية كان يتعيّن على "لويز ميشيل" التوجه إلى ميناء "تراباني" في جزيرة صقلية، لكنها "لم تمتثل للأمر متوجهةً نحو ثلاثة قوارب أخرى للمهاجرين". وتقدر المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، فقدان 1417 مهاجراً في البحر الأبيض المتوسط عام 2022. و"لويز ميشيل" سفينة قديمة كانت تابعة للبحرية الفرنسية، زينها الفنان البريطاني بانكسي وهو أحد رعاتها. وتجوب البحر الأبيض المتوسط لمساعدة عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا كل عام، غالبًا على متن قوارب مكتظة. في الأيام الأخيرة، وصل الآلاف منهم إلى جزيرة "لامبيدوسا" الإيطالية، قبالة الساحل الشرقي لتونس، على متن قواربهم أو قوارب خفر السواحل الإيطاليين. وأنقذت "لويز ميشيل" من جهتها 180 شخصًا في البحر وأنزلتهم في الجزيرة. ولا تنقذ سفن المنظمات غير الحكومية سوى نسبة صغيرة من المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا، ويتم إنقاذ معظمهم من قبل خفر السواحل أو البحرية الايطالية.