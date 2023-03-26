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الولايات المتحدة تقدم تعهدات جديدة للقارة الأفريقية

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي تصل إلى غانا
26 مارس 2023 20:02

قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستزيد الاستثمارات في أفريقيا وستساعد في تحفيز النمو الاقتصادي، وذلك في مستهل جولة تستغرق أسبوعا في القارة.

وقالت هاريس بعد قليل من هبوط طائرتها في غانا، المحطة الأولى في جولة ستشمل زيارة تنزانيا وزامبيا، "في هذه الجولة، أعتزم القيام بعمل يركز على زيادة الاستثمارات هنا في القارة وتسهيل النمو الاقتصادي والفرص".

تسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تعزيز العلاقات مع أفريقيا لغايات منها تقديم بديل لقوى منافسة.

وقبل القمة الأميركية-الأفريقية في ديسمبر المقبل، خصصت الولايات المتحدة 55 مليار دولار أميركي للقارة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تقديم 150 مليون دولار أميركي مساعدات إنسانية جديدة لمنطقة الساحل الأفريقي خلال زيارة إلى النيجر الشهر الجاري.

ولم يزر بايدن أفريقيا منذ تولى الرئاسة.

وتلتقي هاريس مع الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو هذا الأسبوع وستزور القلعة التي أُرسل منها أفارقة إلى الولايات المتحدة خلال حقبة تجارة الرقيق.

وتزور نائبة الرئيس الأميركي، تنزانيا من 29 إلى 31 من الشهر نفسه ثم زامبيا من 31 مارس وحتى الأول من أبريل. وستلتقي برؤساء الدول الثلاث وتعتزم الإعلان عن استثمارات في القطاعين العام والخاص.

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المصدر: رويترز
كامالا هاريس
أفريقيا
الاستثمار
النمو الاقتصادي
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