أميركا: لا مؤشر على نقل روسيا أسلحة نووية لبيلاروسيا
جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي
26 مارس 2023 19:55
أفاد مسؤول أميركي كبير، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لا تملك «أي مؤشر» إلى قيام روسيا بنقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا.
ورداً على سؤال عن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي لقناة «سي بي اس» التلفزيونية الأميركية، «ليس لدينا أي مؤشر إلى أنه (بوتين) نفذ ما أعلنه أو إلى نقل أي أسلحة نووية».
وأضاف كيربي أن واشنطن لا تملك مؤشرا على استعداد بوتين لاستخدام السلاح النووي في أوكرانيا.
كانت وزارة الدفاع الأميركية قالت، أمس السبت، إنه لا توجد مؤشرات إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية في الأزمة الأوكرانية الحالية.
وقال المكتب الصحفي للوزارة، في بيان خطي، «لم نر أي سبب لتعديل وضعنا النووي الاستراتيجي ولا أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي. ما زلنا ملتزمين بالدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي».