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بيسكوف: هناك ثقة بين بوتين ونظيره الصيني

بوتين (يمين الصورة) يستقبل نظيره الصيني
26 مارس 2023 19:31

أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الأحد، أن طول المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج، دليل على روح الثقة وثراء المحادثات بين الزعيمين.

وأوردت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن بيسكوف قوله، في مقابلة مع برنامج عبر قناة «روسيا 1» التلفويونية، إن اللقاء بين الرئيسين «دام لفترة أطول من المدة التي كانت مخططة، وبشكل غير متوقع، ما يدل على مزاج القائدين وروح الثقة بينهما».

كان الرئيس الصيني قام بزيارة رسمية إلى موسكو خلال الفترة من 20 وحتى 22 مارس الجاري، وهي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية.

في اليوم الأول، تحدث الرئيسان وجها لوجه لمدة أربع ساعات ونصف الساعة تقريبا. وفي اليوم الثاني، استغرقت المفاوضات حوالي ست ساعات بأشكال مختلفة.

وخلال الزيارة، تم التوقيع على بيان مشترك بشأن تطوير التعاون الاقتصادي الروسي-الصيني حتى عام 2030.

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