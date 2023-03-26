أكثر الزوابع المميتة في أميركا منذ 2011

شهدت الولايات المتحدة بانتظام زوابع مميتة خلال السنوات الأخيرة، على غرار تلك التي أودت مؤخراً ب25 شخصًا على الأقلّ في ولاية ميسيسيبي.

في ما يلي أعنف الزوابع التي ضربت الولايات المتحدة منذ عام 2011: - ديسمبر2021: كنتاكي

ضرب حوالى 30 إعصاراً ولايات في وسط الولايات المتحدة وجنوبها، رافقتها رياح تجاوزت سرعتها 310 كيلومترات في الساعة، وألحقت فوضى وقضى فيها 80 شخصاً على الأقل، أغلبهم في كنتاكي.

- أبريل 2020: الشريط الجنوبي الشرقي

ألحقت العواصف أضراراً بمنطقة تبدأ في تكساس وتصل إلى كارولاينا الجنوبية: منازل مدمّرة وأشجار مقتلعة وسيارات مقلوبة...، وأدّت إلى مصرع 32 شخصاً، معظمهم في ميسيسيبي وكارولاينا الجنوبية وجورجيا.

- مارس 2020: تينيسي

قتل 25 شخصا على الأقل نتيجة زوابع ضربت ولاية تينيسي (جنوب شرق)، وخصوصا منطقة ناشفيل. - مارس 2019: ألاباما

أوقع إعصار ضرب ولاية ألاباما في جنوب شرق البلاد 23 قتيلا وتسبب بأضرار كارثية في الممتلكات. - ديسمبر 2015: الجنوب

تعرض جنوب الولايات المتحدة لعدد من الزوابع أدت إلى مقتل 28 شخصاً على الأقل، أغلبهم في تكساس (11 قتيلا) وميسيسيبي (10 قتلى)، وألحقت دمارا كبيرا طال ملايين السكان في ليلة الميلاد. - أبريل 2014: الوسط والجنوب

قضى 35 شخصا على الأقل جراء أعاصير ضربت ست ولايات في جنوب ووسط البلاد (ميسيسيبي وألاباما وتينيسي وأركنساو وأيوا وأوكلاهوما) وتسببت في أضرار جسيمة. - مايو 2013: أوكلاهوما

ضرب إعصار قُدرت قوته ب"اي.في-4"، وهو أقصى درجة في مقياس تصنيف قوة الأعاصير، مع رياح تزيد سرعتها على 320 كلم في الساعة، مدينة "مور" في ضاحية مدينة أوكلاهوما (جنوب) مخلفاً 24 قتيلاً. - مارس 2012: وسط غرب

ضرب حوالى ثمانين إعصارا شريطا كبيرا وسط الولايات المتحدة، ما أدى إلى مقتل 37 شخصاً، وخصوصا في كنتاكي (19 قتيلاً) وإنديانا (14 قتيلاً). - مايو 2011: ميسوري

ضرب إعصار مدينة "جوبلين" الصغيرة بولاية ميسوري وسط البلاد، مما تسبب في مقتل 161 شخصاً، وهي أعلى حصيلة لإعصار واحد في الولايات المتحدة منذ عام 1947. وخلف الإعصار، الذي بلغت سرعته 320 كلم في الساعة، وراءه منطقة دمار بطول 6,4 كلم وعرض أكثر من كلم.

وتعود آخر حصيلة غير مسبوقة منذ البدء بإعدادها بدقة إلى عام 1953، عندما أودى إعصار ب116 شخصًا في "فلينت" بولاية ميشيغن (شمال). - أبريل 2011: جنوب شرق

ضرب 300 إعصار جنوب شرق الولايات المتحدة ما أسفر عن مقتل 354 شخصًا، في أسوأ حصيلة للخسائر البشرية منذ ما يقرب من قرن. في ألاباما، حيث دُمرت مناطق بأكملها تقريبًا مثل "توسكالوسا"، قُتل نحو 250 شخصًا. كما تأثرت ولايات تينيسي وميسيسيبي وجورجيا وأركنساو وفيرجينيا.

وفي 27 أبريل وحده، قضى 314 شخصًا في خمس ولايات.

هي أعلى حصيلة لضحايا أعاصير منذ إعصار شديد أودى ب747 شخصًا في مارس 1925. أخبار ذات صلة بايدن يطمئن الأميركيين على ودائعهم البنكية وزراء خارجية دول الخليج يدينون تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

المصدر: آ ف ب