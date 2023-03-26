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جريحان وأضرار بانفجار في وسط مدينة روسية

انفجار مجهول المصدر في وسط مدينة روسية
26 مارس 2023 18:56

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مسؤولين في وكالات إنفاذ القانون قولهم إن طائرة مسيرة كانت وراء انفجار وقع، اليوم الأحد، وأدى إلى إصابة شخصين وخلف حفرة في وسط مدينة كيرييفسك على بعد نحو 220 كيلومترا جنوبي العاصمة موسكو.
وذكرت إحدى الوكالات الأمنية في المنطقة إن ثلاثة مباني سكنية تضررت من الانفجار الذي وقع في المدينة التابعة لإقليم "تولا".
وفي وقت سابق، نقلت تاس عن ممثل لخدمات الطوارئ المحلية قوله "الانفجار وقع الساعة (1219 بتوقيت جرينتش). أصيب اثنان من مواليد عامي 2002 و2006 بشظايا. خدمات الطوارئ في الموقع".
وأضاف "هناك حفرة. وقع هذا الانفجار في قلب المدينة".
وأردف أن الإصابات لا تهدد الحياة وأن المحققين ما زالوا في الموقع.

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