"صندوق النقد" يدعو لليقظة بعد انتكاسات بنوك غربية

كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي خلال مشاركتها في منتدى التنمية الصيني
26 مارس 2023 18:27
دعت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، إلى «البقاء في حالة يقظة» لمواجهة «انعدام اليقين» الذي ما زال «مرتفعًا» في القطاع المالي، بعد انتكاسات شهدتها بنوك غربية مؤخراً.
وأثار إفلاس «بنك سيليكون فالي» في الولاياتالمتحدة في 10 مارس مخاوف بشأن سلامة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا.
وكان «بنك كريدي سويس» أول ضحية أوروبية، واستحوذ عليه بنك «يو بي إس» السويسري بمبلغ زهيد الأحد الماضي، شكل جزءاً بسيطاً من قيمته في سوق الأسهم.
وقالت غورغييفا، في منتدى التنمية الصيني الذي تنظمه الحكومة الصينية في العاصمة بكين «من الواضح أن المخاطر على الاستقرار المالي زادت».
وأضافت غورغييفا، في كلمتها «اتخذ صانعو السياسات إجراءات حاسمة رداً على المخاطر المُخيّمة على الاستقرار المالي». وأكدت «خفّفت هذه الإجراءات إلى حد ما التوترات في الأسواق، لكن انعدام اليقين مرتفع ما يؤكد الحاجة إلى البقاء يقظين».
وتراجعت أسهم البنوك في أسواق الأسهم الأوروبية من جديد الجمعة.
وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مؤخراً أن النظام المصرفي في منطقة اليورو متين، وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس عن مواقف مطمئنة.
وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة في أوتاوا (كندا) أن «البنوك على ما يُرام» وأنه لا يرى «في الأفق أيّ شيء على وشك الانفجار»، لكنه أقر بأن «الأمور ستستغرق بعض الوقت لتهدأ».