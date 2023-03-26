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انتشال 29 جثة إثر غرق مراكب مهاجرين قبالة تونس

مهاجرون يتكدسون في قارب
26 مارس 2023 17:51

أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم الأحد، انتشال جثث 29 مهاجرا من دول أفريقية بعد غرق قواربهم قبالة سواحل البلاد.
وقال المتحدث باسم الحرس، في بيان، إنه تم كذلك "إنقاذ 11 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة بعد غرق مراكب للهجرة السرية"، مشيرا إلى ثلاث حوادث غرق.
خلال الأيام الأربعة الماضية، غرقت خمسة قوارب تقل مهاجرين قبالة سواحل مدينة صفاقس، وسط زيادة حادة للغاية في القوارب المتجهة نحو إيطاليا.
وذكر خفر السواحل أنه أوقف نحو 80 قاربا متوجها إلى إيطاليا في الأيام الأربعة الماضية وضبط أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وأصبحت سواحل صفاقس منصة انطلاق رئيسية للفارين من أفريقيا بحثا على حياة أفضل في أوروبا.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن ما لا يقل عن 12 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا هذا العام بعدما أبحروا من تونس، مقابل 1300 في نفس الفترة من عام 2022. وكانت ليبيا في السابق هي نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين.
وبحسب إحصائيات منظمة المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فقد منع خفر السواحل التونسي إبحار أكثر من 14 ألف مهاجر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل 2900 خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال خفر السواحل الإيطالي يوم الخميس إنه أنقذ نحو 750 مهاجرا في عمليتين قبالة الساحل في جنوب البلاد.
وحذرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم الجمعة، من أن أوروبا قد تتعرض لموجة ضخمة من المهاجرين الذين ينطلقون من شمال أفريقيا ويصلون لشواطئها إذا لم يتم ضمان الاستقرار المالي في تونس. وحثت ميلوني صندوق النقد الدولي وبعض الدول على مساعدة تونس بسرعة.

 

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المصدر: آ ف ب
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غرق قارب
مهاجرون
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