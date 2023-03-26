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الناتو يعلّق على نقل روسيا أسلحة نووية إلى بيلاروسيا

سلاح نووي تكتيكي
26 مارس 2023 17:12

علّق حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأحد، على إعلان روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وقالت أوانا لونجيسكو الناطقة باسم الحلف «حلف شمال الأطلسي متيقظ، ونراقب الوضع عن كثب».

وأضافت: «لم نرصد أي تغييرات في الوضع النووي لروسيا من شأنها أن تقودنا إلى تعديل وضعنا».

لكنه اعتبر أن نقل أسلحة نووية إلى بلد آخر «خطير وغير مسؤول».

وقالت لونجيسكو إن "إشارة روسيا إلى شراكة الناتو النووية مضللة تماما. يتصرف حلفاء الناتو باحترام كامل لالتزاماتهم الدولية".

وأوضحت أن "روسيا تخلت باستمرار عن التزاماتها المتعلقة بالحد من التسلح، وعلقت مؤخرا مشاركتها في معاهدة نيوستارت".

وتابعت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي "على روسيا أن تعاود احترام التزاماتها وتتصرف بحسن نية".

يأتي تعليق حلف الناتو بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده اتفقت مع منسك على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وبرر بوتين هذا القرار بنية بريطانيا إرسال ذخائر باليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا، وفق تصريحات صدرت مؤخراً عن مسؤولة بريطانية.

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المصدر: وكالات
سلاح تكتيكي
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روسيا
بيلاروسيا
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