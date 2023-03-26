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قتيلان بإطلاق نار في ألمانيا

أفراد من الشرطة الألمانية
26 مارس 2023 16:54

أكدت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، أن شخصين قتلا بعد إطلاق نار وقع في مدينة هامبورج.

وأضافت أن العملية ذات الصلة انتهت، إلا أنها فتحت تحقيقاً في الحادثة.

وأحجمت الشرطة عن ذكر أي تفاصيل تتعلق بمطلق النار أو الدوافع وراء العملية.

وسبق أن ذكرت صحيفة «بيلد» أنه جرى استدعاء الشرطة بعد وقت قليل من منتصف الليل وأن 28 مركبة هرعت إلى الموقع.

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المصدر: رويترز
ألمانيا
إطلاق نار
هامبورج
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