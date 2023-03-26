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بلغاريا تدعو إلى مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

دبابات تنقل جنودا أوكرانيين
26 مارس 2023 16:42

دعت إليانا يوتوفا نائبة رئيس بلغاريا، اليوم الأحد، إلى إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، بعد إعلان روسيا الاتفاق على نقل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا.

وقالت يوتوفا إن الوضع أصبح «خطيراً ومخيفاً بشكل متزايد»، مضيفة أن هذا هو سبب استمرارها هي والرئيس البلغاري، رومين راديف في الدعوة إلى إجراء مفاوضات.

وأضافت نائبة الرئيس البلغاري: «هذه ليست كلمات جوفاء. لأن المزيد من التسليح في جميع الدول يؤدي إلى قرارات لا يمكن التنبؤ بها، والآن هناك تهديد حقيقي».

جاءت تصريحاتها بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ومنسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وتابعت يوتوفا: «آمل أن يسود العقل، بعد كل شيء. وأن هذه القضية تتعلق بتهديدات أكثر منها فعلاً حقيقياً».

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بلغاريا
إليانا يوتوفا
روسيا
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