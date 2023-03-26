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كييف ترد على إرسال موسكو أسلحة نووية إلى بيلاروسيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف هاوتزر
26 مارس 2023 16:16

علّقت أوكرانيا، اليوم الأحد، على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية «تكتيكية» على أراضي بيلاروسيا.

وكتب أوليكسي دانيلوف الأمين العام لمجلس الأمن الأوكراني، في تغريدة على تويتر، أن هذا القرار «خطوة نحو زعزعة استقرار البلد».

ورأى دانيلوف أن هذا الإعلان الروسي «يرفع إلى حده الأقصى الانطباع السلبي والنفور الشعبي حيال روسيا في صفوف المجتمع البيلاروسي».

وقال بوتين، أمس السبت، إنه اتفق مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على أن تنشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

ولم تشارك بيلاروسيا مباشرة في الأزمة الحالية في أوكرانيا.

ووجه مسؤولون في روسيا مراراً تهديدات مبطنة باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا في حال حصول تصعيد كبير.

وبرر بوتين هذا القرار بنية بريطانيا إرسال ذخائر باليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا، وفق تصريحات صدرت مؤخراً عن مسؤولة بريطانية.

واتهم ميخايلو بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية، في تغريدة على تويتر اليوم الأحد، روسيا «بانتهاك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية».

خلال إعلانه، أكد بوتين أن هذا الانتشار في بيلاروسيا سيتم «دون انتهاك اتفاقياتنا الدولية بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية».

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سلاح تكتيكي
بيلاروسيا
روسيا
أوكرانيا
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